"Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali" di Tim Burton al "Charlie Chaplin"

LA PROGRAMMAZIONE NATALIZIA AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO

Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre sempre alle 21 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali" (Fantastico/Avventura - 2016 - U.S.A. - 127' minuti) di Tim Burton. Cast attori: Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Kim Dickens, Rupert Everett, Allison Janney, Ella Purnell, Terence Stamp, Judi Dench, Chris O'Dowd, Milo Parker. Trama del film: quando l’amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero, che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come "La casa per bambini speciali di Miss Peregrine". Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti della casa, i loro poteri speciali e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua ‘peculiarità’ potrà salvare i suoi nuovi amici. Prezzi: da lunedì a giovedì ingresso a 5.50 euro per le visioni normali in 2D e 7.50 euro per il 3D (escluso festivi, prefestivi e prime visioni).

Date e orari delle proiezioni:

Martedì 27 dicembre: unico spettacolo alle ore 21

Mercoledì 28 dicembre: unico spettacolo alle ore 21

