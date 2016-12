"Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali" con Eva Green al Cineforum Busnelli

LA PROGRAMMAZIONE DURANTE LE FESTIVITA' AL CINEFORUM BUSNELLI DI DUEVILLE

Da martedì 27 dicembre 2016 a mercoledì 4 gennaio 2017 il Cineforum Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali" (Fantastico/Avventura - 2016 - U.S.A. - 127' minuti) di Tim Burton. Saranno in visione sei spettacoli nell'arco di cinque giorni: uno mercoledì 4 gennaio alle 21; due giovedì 5 gennaio alle 17.30 e alle 20.30; uno venerdì 6 gennaio alle 15; uno sabato 7 gennaio alle 18; uno domenica 8 gennaio alle 15. Cast attori: Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Kim Dickens, Rupert Everett, Allison Janney, Ella Purnell, Terence Stamp, Judi Dench, Chris O'Dowd, Milo Parker. Trama del film: quando l’amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero, che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come "La casa per bambini speciali di Miss Peregrine". Miss Peregrine, interpretata da Eva Green, non era un'invenzione della mente senile del nonno, ma una giovane donna che accudisce ragazzi con doni speciali, che alcuni mostri avidi e voraci vorrebbero possedere. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti della casa, i loro poteri speciali e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua ‘peculiarità’ potrà salvare i suoi nuovi amici. Biglietti: Intero 5 euro e Ridotto 4 euro. Tessera famiglia: 7 Ingressi a 20 euro. Organizzazione: Dedalo Furioso.

Date e orari delle proiezioni per "Miss Peregrine: La Casa dei Ragazzi Speciali":

Mercoledì 4 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 21 Giovedì 5 gennaio 2017: due spettacoli alle ore 17.30 e 20.30

Venerdì 6 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 15

Sabato 7 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 18

Domenica 8 gennaio 2017: unico spettacolo alle ore 15

