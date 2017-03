Marzo Lirico Leoniceno: "Richard Wagner" al Teatro Comunale di Lonigo

PROGRAMMA DEL "MARZO LIRICO LEONICENO 2017" AL TEATRO COMUNALE DI LONIGO

Un film di Carl Froelich. Musica e attore principale Giuseppe Becce. Presenta Luigino Rancan. Nel 1913 il regista Carl Froelich realizza la prima biografia cinematografica di Richard Wagner, in occasione del centenario della nascita a Leipzig del grande compositore tedesco. A firmare la colonna sonora viene chiamato il giovane compositore leoniceno Giuseppe Becce, arrivato da poco a Berlino, che con questa opera dà inizio a una stupefacente carriera di compositore di colonne sonore. Vista la grande somiglianza con Wagner, a Becce viene affidato anche il ruolo di interprete principale. La proiezione del film (con didascalie in lingua originale e sottotitoli in italiano) è il primo evento di un omaggio triennale che Lonigo dedica a uno dei suoi figli più illustri.

