Maratona Cinematografica per il Centenario Rivoluzione Russa alle Gallerie d'Italia

Martedì 7 novembre alle 17 per il Centenario della Rivoluzione Russa alle Gallerie d'Italia ci sarà la Maratona Cinematografica tra con la proiezione di 3 pellicole in lingua russa con sottotitoli in italianonell'ambito di un calendario di iniziative culturali connesse alla mostra delle icone sovietiche "Lessico Fondamentale" di Grisha Bruskin, nel contesto del centenario della Rivoluzione Russa.

PROGRAMMA PROIEZIONI DEI FILM:

Alle ore 17.00 - Un affare da pioniere 1 - Regia: Aleksandr Karpilovskij; anno: 2013; durata: 80 min. - Due studenti si preparano per la celebrazione dell’anniversario dell’organizzazione dei pionieri. Mentre stanno pescando, uno dei due cade nel fiume, ma un cane randagio, con cui il ragazzino aveva fatto amicizia, lo salva. Improvvisamente il cane viene rapito e solo con l’aiuto dei suoi amici potrà scampare a una fine inesorabile. Partecipare alla festa dei pionieri o salvare il cane?

Alle ore 18.30 - Un affare da pioniere 2 - Regista: Aleksandr Karpilovskij; anno: 2015; durata: 100 min. - Tre giovani amici per la pelle, in compagnia del loro amato cane Savva, trascorrono l’estate al campo dei pionieri, dove li aspettano tesori e nuove scoperte, duelli e incidenti in piena notte, nuovi amici e tante altre avventure. E non manca il primo amore con passioni shakespeariane.

Alle ore 20.30 - Hipsters - Regista: Valerij Todorovskij; anno: 2008; durata: 136 min. - Una commedia musicale ambientata a Mosca tra il 1955-1956. Gli hipsters sono giovani appassionati di jazz e rock 'n' roll, che preferiscono uno stile di vita e un abbigliamento indipendente e sgargiante alla grigia ufficialità degli anonimi cittadini sovietici. Protagonista è un giovane comunista, che conosce una ragazza hipster e se ne innamora.

