"Manutenzione dei Sogni: Omaggio a Federico Fellini" al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 8 aprile alle 21 presso il Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 verrà proiettato "Manutenzione dei Sogni: Omaggio a Federico Fellini" di Maurizio Finotto con Ermanno Cavazzoni grazie al CIPA Centro Italiano di Psicologia Analitica nell'ambito della rassegna cinematografica "Biennale Internazionale del Cortometraggio" (vedi programma). Ispirandosi ad alcuni sogni angosciosi raccontati dal maestro riminese durante la lavorazione del film mai realizzato "Il Viaggio di G. Mastorna", lo spettacolo multimediale si addentra come una "storytelling" nel mondo notturno onirico, che "aleggia sull'umanità come un nido di vespe" (CIPA). Il Centro Italiano di Psicologia Analitica, una delle più autorevoli associazioni junghiane in Italia, festeggia il cinquantesimo anniversario della sua fondazione con incontri e studi sul tema "La Psicologia del Profondo nelle Città". La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale IsArt con il patrocinio del comune di Vicenza, Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, Film Commission di Vicenza. Ingresso libero. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggiovicenza.it - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it

