"Manon" - cinema in grande alla Sala del Ridotto

coreografia di Kenneth MacMillan

musica di Jules Massenet

direttore d’Orchestra Martin Yates

con il Royal Ballet e l'Orchestra della Royal Opera House

Programma

Nella Francia del 1721 Manon, fanciulla dal carattere ribelle e destinata per il volere dei genitori alla vita monastica, incontra per caso il giovane Des Grieux. Fra i due nasce un amore improvviso e insieme fuggono a Parigi, ma dopo pochi giorni di felicità la vita in comune si rivela un fallimento perché, mentre il giovane desidera sposarla, Manon continua a sognare un’esistenza nel lusso e per averla non disdegna la corte di uomini ricchi. Per il suo allestimento il regista MacMillian ha creato un lucido e complesso ritratto delle società di Parigi e New Orleans, realizzando uno delle sue più intense messe in scena.