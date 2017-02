"Mamma o Papà?" con Antonio Albanese e Paola Cortellesi al Charlie Chaplin

LA PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 14 AL 22 FEBBRAIO

Da martedì 14 a mercoledì 22 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Mamma o Papà?" (Commedia - 2017 - Italia - 102' minuti) di Riccardo Milani con i famosi attori Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Cast attori: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Carlo Buccirosso, Stefania Rocca, Matilde Gioli, Anna Bonaiuto, Roberto De Francesco, Luca Angeletti, Claudio Gioé, Luca Marino, Marianna Cogo, Alvise Marascalchi. Trama del film: l'amore può finire, ma quando la coppia scoppia, spesso lui e lei si fanno la guerra. Soprattutto per decidere chi avrà la custodia dei figli. Stavolta è diverso: nessuno dei due li vuole. Mamma vuole mollarli a papà e viceversa a ogni costo. Una ex coppia alle prese con tre figli e una separazione politicamente scorretta, che farà pensare: di mamma e papà ce ne sono due soltanto per fortuna. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Martedì 14 - Mercoledì 15 Febbraio: unico spettacolo sempre alle ore 21.20

Giovedì 16 Febbraio: unico spettacolo alle ore 21.30

Venerdì 17 Febbraio: due spettacoli alle ore 20.15 e alle ore 22

Sabato 18 Febbraio: due spettacoli alle ore 20.20 e alle ore 22.15

Domenica 19 Febbraio: quattro spettacoli alle ore 16, alle ore 17.50, alle ore 19.40 e alle ore 21.30

Lunedì 20, Martedì 21, Mercoledì 22 Febbraio: unico spettacolo alle ore 21.30

