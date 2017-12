"Loveless": rassegna film d'autore al Metropolis di Bassano del Grappa

Lunedì 11 dicembre alle 21 al Metropolis di Bassano del Grappa verrà proiettato il film "Loveless" (Drammatico - 2017 - Russia/Francia/ Germania/Belgio - 128') di Andrey Zvyagintsev per la rassegna Film d'Autore. La pellicola, uscita il 1 giugno scorso, è stata scritta dallo stesso regista Zvjagincev in collaborazione con Oleg Negin.

Loveless ha ottenuto vari riconoscimenti: Premio della Giuria in competizione per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2017 / Premio Migliori Cinque Film Stranieri al National Board of Review Awards 2017 / Candidatura Oscar come Miglior Film Straniero (selezionato per rappresentare la Russia) all'Independent Spirit Awards 2018.

LOVELESS. I coniugi Zhenya e Boris sono in procinto di divorziare e continuano a litigare per la vendita del loro appartamento. Dopo uno dei numerosi litigi, il loro figlio dodicenne Alyosha scompare improvvisamente. Interpreti e personaggi: Maryana Spivak (Zhenya) - Aleksey Rozin (Boris) - Matvey Novikov (Alyosha) - Andris Keišs (Anton) - Marina Vasilyeva (Masha) - Aleksey Fateev: coordinatore

