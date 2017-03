"Logan The Volverine" al "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 2 ALL'8 MARZO

Da giovedì 2 a domenica 5 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Logan The Volverine" (Fantascienza/Azione - 2017 - Germania - 135' minuti) di James Mangold. Cast attori: Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Doris Morgad, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Dave Davis, Eriq La Salle, Mark Ashworth, Julia Holt, Elise Neal. Trama del film: 2029. I mutanti sono spariti, o quasi. Un Logan isolato e scoraggiato sta affogando le sue giornate in un nascondiglio in un remoto angolo del confine con il Messico, racimolando qualche dollaro come autista a pagamento. I suoi compagni d’esilio sono l’emarginato Calibano e un Professor X ormai malato, la cui mente prodigiosa è afflitta da crisi epilettiche sempre peggiori. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità finiscono bruscamente quando una misteriosa donna arriva con una pressante richiesta: Logan deve scortare una straordinaria ragazzina e portarla al sicuro. Presto Logan dovrà sfoderare gli artigli per affrontare forze oscure e nemici emersi dal suo passato in una missione di vita o di morte, che porterà il vecchio guerriero su un sentiero dove compirà il suo destino. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 2 Marzo: unico spettacolo alle 21

Venerdì 3 Marzo: unico spettacolo alle 21

Sabato 4 Marzo: orario da stabilire

Domenica 5 Marzo: orario da stabilire

