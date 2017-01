"Lion: La Strada Verso Casa" con Nicole Kidman al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DALL'11 AL 18 GENNAIO

Da giovedì 12 a mercoledì 18 gennaio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Lion: La Strada Verso Casa" (Drammatico - 2016 - India/Australia- 129' minuti) di Garth Davis con la celebre attrice Nicole Kidman. Cast Attori: Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Divian Ladwa, Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Pallavi Sharda, Tannishtha Chatterjee, Eamon Farren. Trama del film: il protagonista Saroo ha cinque anni, quando si perde su un treno che attraversa l’India e si ritrova molto lontano da casa e dalla sua famiglia. Il piccolo dovrà imparare a sopravvivere da solo a Calcutta, prima di essere adottato da una coppia di australiani. Non volendo ferire la sua nuova famiglia adottiva, Saroo decide di dimenticare il passato e di non ascoltare il suo desiderio di potersi ricongiungere con sua madre e con suo fratello. Venticinque anni dopo, armato solo dei suoi pochi ricordi, di una determinazione incrollabile e di Google Earth, Saroo si propone di ritrovare la sua famiglia e di tornare nella sua prima casa in India. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 ridotto in 2D e 9.50 intero - 7.50 ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 12 gennaio: unico spettacolo alle ore 21

Venerdì 13 gennaio: unico spettacolo alle ore 21

Sabato 14 gennaio: unico spettacolo ore 21.40

Domenica 15 gennaio: due spettacoli alle ore 19.10 e alle ore 21.15

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 gennaio: unico spettacolo sempre alle ore 21

