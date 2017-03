"Life: Non Oltrepassare il Limite": avventura nello spazio al "Charlie Chaplin"

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 23 AL 29 MARZO

Da giovedì 23 a mercoledì 29 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Life: Non Oltrepassare il Limite" (Fantascienza/Thriller/Drammatico - 2017 - U.S.A. - 103' minuti) di Daniel Espinosa con Rebecca Ferguson e Jake Gyllenhaal. Cast attori: Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya, Ariyon Bakare, Alexandre Nguyen, Camiel Warren-Taylor. Trama: una squadra di scienziati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in missione per una spedizione di ricerca, si ritrova ad affrontare la più primaria delle paure quando incontra una specie vivente in rapida evoluzione, che ha causato l’estinzione della vita su Marte ed ora minaccia l’intera squadra e la vita sul pianeta Terra. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Giovedì 23 Marzo: unico spettacolo alle ore 21.30

Venerdì 24 Marzo: due spettacoli alle ore 20 e alle ore 22

Sabato 25 Marzo: due spettacoli alle ore 20.20 e alle ore 22.20

Domenica 26 Marzo: quattro spettacoli alle ore 15.15, alle ore 17.15, alle ore 19.15 e alle ore 21.30

Lunedì 27, Martedì 28 e Mercoledì 29 Marzo: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

ELENCO CINEMA

Gallery