"Leviatano": film indipendente girato sui Colli Berici all'Odeon di Vicenza

Mercoledì 22 novembre alle 20.30 nella saletta Lampertico del Cinema Odeon di Vicenza in Corso Palladio 176 verrà proiettato il film drammatico "Leviatano" di Alessandro Rindolli, girato interamente sul territorio vicentino e principalmente in zone paesaggistiche a ridosso dei Colli Berici, come il paese di Mossano, il borgo di Campolongo e Villa Montruglio.

La pellicola indipendente, prodotta da Raimondo Riu dalle riprese al montaggio, esplora le vicende di 2 giovani ragazzi, Giulia e Vittorio, in uno dei momenti più cupi della loro vita. Giulia è una giovane aspirante scrittrice dei nostri giorni, mentre Vittorio è un giovane benestante che vive in un piccolo borgo nei primi anni ’40. Sul lato sonoro, la colonna sonora è stata realizzata da Death Electronics (Progetto Musicale Elettronico fondato da Andrea Congia, Walter Demuru eFrancesco Medas), una soundtrack completamente originale, disponibile per l’ascolto sui maggiori servizi online musicali.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “Grazia Deledda” di Vicenza, con il patrocinio dei comuni di Vicenza, Barbarano Vicentino, Mossano e Val Liona. Al termine della proiezione è previsto un momento di incontro e di confronto tra il regista, alcuni interpreti ed il pubblico, a cui seguirà un piccolo rinfresco a base di prodotti sardi.

