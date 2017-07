"Les Choristes: I Ragazzi del Coro" al parco giochi di Laghetto a Vicenza

Mercoledì 26 luglio alle 21.15 al parco giochi di Laghetto a Vicenza in via Lago d’Iseo nella Circoscrizione 5 verrà proiettato il film "Les Choristes": I Ragazzi del Coro" (Drammatico - 2004 - Francia/Svizzera - 97' minuti) di Christophe Barratier per il quarto appuntamento con la rassegna cinematografica "Cinemabulante 2017" nell'ambito di "Musica per la Città". Ingreso libero.

LES CHORISTE: I RAGAZZI DEL CORO. Il nocciolo della storia è tratto dal film "La Gabbia degli Usignoli" (1945), diretto da Jean Dréville, che ottenne una candidatura agli Oscar del 1948 per il miglior soggetto.

SINOSSI. Francia, 1949. Un compositore fallito, interpretato da Gerard Juniot con la sensibilità misurata di un grande e dignitoso perdente, viene assunto come sorvegliante in un istituto di rieducazione per minori ma, alla severità del cinico direttore, contrappone la dolcezza delle sue lezioni di musica. L'opera è stata un vero e proprio fenomeno in patria: campione di incassi sia la pellicola, sia il cd della colonna sonora, è la scelta della Francia per concorrere all'Oscar. Il film funziona nelle parti in cui emerge il legame fra il professore e i suoi allievi: nelle lezioni di armonia musicale e umana, nell'insegnamento del rispetto, nella capacità di ascoltare canto e cuore dei bambini difficili. Emozionano le voci angeliche del coro, commuove l'orfanello che attende ogni sabato l'arrivo dei genitori, divertono i goffi ma infallibili sforzi di Juniot per conquistare la stima e la simpatia dei ragazzini.

CINEMAMBULANTE. Il furgoncino del Cinemambulante sarà in diversi luoghi della città con un grande schermo gonfiabile, un proiettore e una valigia di buoni film a bordo. La musica sarà il filo conduttore dei film in programma: passione profonda che richiede disciplina e devozione, forza in grado di scuotere e motivare gli animi, elemento che accompagna il cinema fin dalle sue origini.

ORGANIZZAZIONE. "Cinemambulante a Vicenza" con "Musica per la Città" è un’iniziativa a cura di Pier Paolo Giarolo per Sgrafi Società Cooperativa nell’ambito del cartellone estivo "L’Estate a Vicenza 2017", promosso dall’assessorato alla crescita del comune di Vicenza.

CONTATTI. Per informazioni sulle proiezioni e aggiornamenti su eventuali variazioni del programma in caso di maltempo: info@sgrafi.it.

