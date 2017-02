"Lego Batman Il Film": le nuove avventure del supereroe al Charlie Chaplin

LA PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 14 AL 22 FEBBRAIO

Da giovedì 16 a mercoledì 22 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Lego Batman Il Film" (Animazione/Fantastico - 2017 - U.S.A. - 104' minuti) di Chris McKay con le voci di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Nanni Baldini e Alessandro Sperduti. La pellicola è basato sulla storia di "Batman", creato da Bob Kane & Bill Finger. Trama del film: a Gotham City dopo l'ennesimo successo di Batman contro Joker, il commissario di polizia Jim Gordon lascia l'incarico alla figlia Barbara, che ha intenzione di voltare pagina con la dipendenza di Gotham dal vigilante mascherato. Per dimostrare a tutti di essere insostiituibile Batman imprigiona Joker nella Zona Fantasma, la prigione spaziale, in cui Superman relega i peggiori criminali dell'Universo. Peccato che il piano di Joker prevedesse proprio tutto questo. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Martedì 14 Febbraio: unico spettacolo alle 20.40

Sabato 18 Febbraio: unico spettacolo alle ore 19.40

Domenica 19 Febbraio: due spettacoli alle ore 14.45

