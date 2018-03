“LA REGIONE TI PORTA AL CINEMA CON TRE EURO”: PRENDE IL

VIA NEI MARTEDÌ DI MARZO L’EDIZIONE 2018

(AVN) Venezia, 26 febbraio 2018

Sono 24 le sale venete che hanno aderito quest’anno all’iniziativa “La Regione del

Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì

al cinema”, progetto organizzato dalla Regione del Veneto, dalla Federazione Italiana

Cinema d’Essai (FICE) e dall’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)

delle Tre Venezie. Tutti i martedì dei mesi di marzo e maggio i cittadini avranno la

possibilità di scoprire opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali,

al costo ridotto di soli tre euro tre euro.

“Un’iniziativa – sottolinea l’assessore alla cultura della Regione – che si inserisce in

un quadro più generale di azioni regionali a sostegno e a favore del cinema,

dell’audiovisivo, dell’esercizio cinematografico e dello spettacolo più in generale, che

di anno in anno raccoglie sempre maggiori consensi e partecipazione di pubblico e che

ha l’obiettivo di valorizzare le opere cinematografiche di qualità, consolidare il ruolo

delle sale di proiezione come presidi culturali sul territorio veneto, creare, soprattutto

nei giovani, l’abitudine ad andare al cinema durante tutta la settimana”.

Questi i cinema che hanno aderito al progetto:

- provincia di Belluno: Cinema Italia a Belluno;

- provincia di Padova: Il Lux, Multiastra, Multisala Pio X-MPX, Portoastra, Rex

a Padova; Giardino di San Giorgio delle Pertiche;

- provincia di Rovigo: Multisala Politeama di Badia Polesine;

- provincia di Treviso: Multisala Corso, Multisala Edera a Treviso; Multisala

Georges Méliès a Conegliano; Multisala Italia a Montebelluna; Cristallo a

Oderzo;

- provincia di Venezia: Dante, IMG Candiani e IMG Palazzo a Mestre; Multisala

Verdi a Cavarzere; Cinema Teatro a Mirano; Cinema Oratorio a Robegano di

Salzano;

- provincia di Verona: Alcione e Multisala Rivoli a Verona;

- provincia di Vicenza: Odeon e Multisala Roma a Vicenza; Multisala

Metropolis a Bassano del Grappa.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro

sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e

tablet APP al Cinema.

