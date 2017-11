La rassegna "Extra" al The Space: 4 film tra danza, arte, musica e horror

Dal 26 al 30 novembre è in programma la rassegna Extra al The Space Cinema di Torri di Quartesolo con 4 uscite in esclusiva di pellicole diverse: il balletto "La Bisbetica Domata" del Bolshoi Ballet, ispirato dall'opera omomina di William Shakespeare, in diretta live dal Teatro Bolshoi di Mosca; il film horror "La Notte dei Morti Viventi" di George A. Romero in V.O. (versione originale); il docu-film evento "Canaletto a Venezia" con le opere d'arte esposte nella "Queen's Gallery" a Buckingham Palace di Londra; il film- concerto "Pearl Jam - Let’s Play Two" con la riproduzione dei sold out della celbre band di Seattle.

PROGRAMMA PROIEZIONI:

Domenica 26 novembre: "La Bisbetica Domata"

Lunedì 27 novembre - ore 20 e 22: "La Notte dei Morti Viventi" (V.O.)

Lunedì 27 novembre (ore 17,.30) - Martedì 28 novembre (ore 19.30) - Mercoledì 29 novembre (ore 19.30): "Canaletto a Venezia"

Giovedì 30 novembre - ore 22: "Pearl Jam - Let's Play Two"

ELENCO CINEMA