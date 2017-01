"La Ragazza Senza Nome" al Cinema Super di Valdagno

Mercoledì 1 febbraio alle 18.30 e giovedì 2 febbraio alle 21 il Cinema Teatro Super di Valdagno in viale Trento 28 proietterà il film "La Ragazza Senza Nome" (Drammatico - 2016 - Belgio - 113' minuti) di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. Cast attori: Adele Haenel, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Christelle Cornil. Trama del film: una sera, dopo aver chiuso le pratiche giornaliere, Jenny, un giovane medico, sente suonare alla porta, ma non risponde. Il giorno dopo, la polizia la informa che una ragazza non identificata è stata trovata morta nelle vicinanze. Ingresso unico a 5.50 euro. Infoline: 0445.401909.

