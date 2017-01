"La Pelle dell'Orso" al Cinema Busnelli di Dueville

Mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio il Cinema Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "La Pelle dell'Orso" (Avventura - Italia - 2016 - 92' minuti) di Marco Segato. Attori: Marco Paolini, Leonardo Mason, Lucia Mascino, Paolo Pierobon, Maria Paiato, Mirko Artuso. Sceneggiatura: Enzo Monteleone, Marco Paolini, Marco Segato. Fotografia: Daria D'Antonio. Montaggio: Paolo Cottignola, Esmeralda Calabria. Produzione: Jolefilm. Distribuzione: Parthénos. Trama del film: ambientato negli anni Cinquanta, il racconto segue la storia di Domenico e di suo padre Pietro, che, per sbarcare il lunario, accetta una pericolosa scommessa con il suo datore di lavoro: uccidere l’orso che minaccia il piccolo paese nelle Dolomiti dove abitano. I due partono, e un chilometro dopo l’altro la distanza che li separa, a livello umano più che geografico, si fa sempre più sottile. Prezzi: 4 euro ridotto - 5 euro intero. Per informazioni: 0444.592225 - 3457079215 - info@dedalofurioso.it

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 8 Febbraio: ore 21

Giovedì 9 Febbraio: ore 15.30 e ore 20.30

