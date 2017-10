"La Notte dei Morti Viventi" al The Space Cinema

Lunedì 27 novembre alle 20 e alle 22 al The Space Cinema di Torri di Quartesolo, verrà proiettato il film "La Notte dei Morti Viventi" (Horror - 1968 - U.S.A. - 96') di George A. Romero. Cast: Duane Jones - Judith O'Dea - Russell Steiner - Karl Hardman - Marilyn Eastman - Keith Wayne

LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI. Barbara e suo fratello Johnny stanno pregando su una tomba in un piccolo cimitero quando uno sconosciuto assale il ragazzo e lo uccide. Barbara, sconvolta, chiede aiuto in una vicina casa isolata, ma scoprendovi un cadavere crudamente mutilato cade in uno stato catatonico. Nella stessa casa, nel cui scantinato sono nascosti i coniugi Cooper e la loro figlioletta, trovano rifugio anche Ben, un commesso viaggiatore di colore e due giovani fidanzati, ciascuno in cerca di riparo dalle insensate aggressioni di alcuni esseri dall'aspetto cadaverico che si aggirano nei dintorni.

BIGLIETTI: 5.30 euro + 1 diritti di prevendita.

