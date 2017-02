"La Marcia dei Pinguini: Il Richiamo" con la voce di Pif al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE DI CARNEVALE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DAL 25 FEBBRAIO AL 1 MARZO

Da sabato 25 a martedì 28 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "La Marcia dei Piguini: Il Richiamo" (Documentario - 2016 - Francia - 82' minuti) di Luc Jacquet con la voce narrante di Pif. Tra i ghiacci con la magia delle riprese in alta definizione e l'utilizzo di innovative camere subacquee e droni, la storia è una nuova avventura alla scoperta dell'Antartide, che ha come protagonista un giovane pinguino nel il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, guidato solo dall'istinto. Il documentarista francese torna a seguire il percorso di vita del pinguino imperatore all'Antartide, elaborando una cronaca del "richiamo": l'istintivo legame con l'oceano, seguendo il quale l'animale percorre chilometri e chilometri per raggiungere l'acqua, scoprendola quando è ancora giovane, o pescando in essa quando da adulto deve procurare il cibo per la prole. "La Marcia dei Pinguini: Il Richiamo" è il sequel di "La marcia dei pinguini", che nel 2005 vinse l'Oscar per il miglior documentario, diventando un raro fenomeno cinematografico con un incasso mondiale di 127 milioni di dollari. Da segnalare il lavoro di Jacquet sull'associazione Wild-Touch, che diffonde la salvaguardia della natura su un vasto numero dei media (senza dimenticare i social), e il progetto "Adotta un pinguino" del WWF, legato alla Notorious Pictures, la casa di distribuzione del lungometraggio. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

Date e orari delle proiezioni:

Sabato 25 Febbraio: uno spettacolo alle 18.30

Domenica 26 Febbraio: due spettacoli alle ore 15.30 e alle ore 17.20

Lunedì 27 e Martedì 28 Febbraio: unico spettacolo sempre alle 19.15

