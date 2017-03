"La Luce sugli Oceani": una neonata adottata in segreto al "Charlie Chaplin Cinemas"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DAL 16 AL 22 MARZO

Da venerdì 17 a mercoledì 22 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "La Luce sugli Oceani" (Drammatico/Romantico - 2016 - U.S.A./Regno Unito/Nuova Zelanda - 132' minuti) di Derek Cianfrance. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di debutto di M.L. Stedman, pubblicato nel 2012. Il film è stato presentato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 1 settembre 2016. Cast attori: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan Brown, Caren Pistorius, Jack Thompson, Emily Barclay, Jane Menelaus, Garry McDonald, Thomas Unger. Trama: i coniugi Sherbourne stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma senza successo fino a quando trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva e la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d’attenzione diventa la luce della loro vita, finché non scopriranno che la vera madre della piccola sono anni che la cerca senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto, perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 17 e Sabato 18 Marzo: unico spettacolo sempre alle ore 19.50

Domenica 19 Marzo: unico spettacolo alle ore 17

Martedì 21 e Mercoledì 22 Marzo: unico spettacolo sempre alle ore 21.15

