"La Linea del Pasubio": il docu-film sulla Grande Guerra a Staro 1000

Sabato 22 luglio alle ore 20.45 il gruppo Parrocchiale di Staro con la collaborazione del gruppo "Senza Orario Senza Bandiera" organizza presso località Staro 1000 a Valli del Pasubio una serata che prevede la proiezione del film documentario "La Linea del Pasubio" con la gradita presenza dello scrittore e alpinista Bepi Magrin, che avrà modo anche di raccontare e presentare il suo ultimo ibro “Il Pasubio e i suoi alpini”.

Per chi volesse raggiungere il posto a piedi avrà la possibilità di unirsi con il gruppo, che partirà alle ore 18 davanti le ex scuole elementari di Staro. Sul luogo dello spettacolo ci sarà anche uno stand gastronomico aperto a tutti. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la chiesa parrocchiale di Staro.

LA LINEA DEL PASUBIO. E' un docufilm ambientato e girato sul Monte Pasubio durante gli ultimi anni. La voce narrante dell’attore Toni Servillo racconta la cruda verità della prima guerra mondiale sulla nostra montagna. La pellicola ha avuto anche gli onori della cronaca anche sul canale "Rai Storia".

