"La Leggenda del Pianista sull’Oceano" a Parco Città di Vicenza

Mercoledì 19 luglio alle 21.15 a Parco Città di Vicenza in via Turra 70 nella Circoscrizione 4 verrà proiettato il film "La Leggenda del Pianista sull’Oceano" (Drammatico -1998 - Italia - 165’ minuti) di Giuseppe Tornatore per il terzo appuntamento con la rassegna cinematografica "Cinemabulante 2017" nell'ambito di "Musica per la Città". Ingreso libero.

LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO. Tratta dal monologo teatrale "Novecento" di Alessandro Baricco, la pellicola è una metafora sulI'esistenza quotidiana, concepita a livelli concentrici, come un gioco-labirinto che, più ci si va dentro, più rivela incognite, timori, paure. La vicenda si svolge in un transatlantico, che diventa un microcosmo come palcoscenico, dove la vita va in scena in tutte le sue laceranti differenze.

SINOSSI. Un neonato viene trovato in un cesto nascosto a bordo del transatlantico "Virginian", che fa il percorso tra l'Europa e l'America: viene chiamato "Novecento" in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Dopo la morte del padre adottivo, tutto l'equipaggio lo aiuta a crescere e il ragazzino osserva il variopinto mondo dei passegger dai ricchi signori agli emigranti. Da adulto, Novecento si accorge che suonare il piano è il suo grande interesse e comincia ad allietare le serate in sala da ballo con l'orchestra. Jelly Roll Morton, il più grande pianista jazz, sale a bordo per lanciargli una sfida pianistica e Novecento accetta e vince. Dopo la II Guerra Mondiale, il "Virginian" deve essere demolito, ma il "pianista sull'oceano" continua a raccontare una storia alla quale nessuno crede.

CINEMAMBULANTE. Il furgoncino del Cinemambulante sarà in diversi luoghi della città con un grande schermo gonfiabile, un proiettore e una valigia di buoni film a bordo. La musica sarà il filo conduttore dei film in programma: passione profonda che richiede disciplina e devozione, forza in grado di scuotere e motivare gli animi, elemento che accompagna il cinema fin dalle sue origini.

ORGANIZZAZIONE. "Cinemambulante a Vicenza" con "Musica per la Città" è un’iniziativa a cura di Pier Paolo Giarolo per Sgrafi Società Cooperativa nell’ambito del cartellone estivo "L’Estate a Vicenza 2017", promosso dall’assessorato alla crescita del comune di Vicenza.

CONTATTI. Per informazioni sulle proiezioni e aggiornamenti su eventuali variazioni del programma in caso di maltempo: info@sgrafi.it.

