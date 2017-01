"La La Land": una passione frenata dalle ambizioni al "Charlie Chaplin"

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 25 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO

Da giovedì 26 gennaio a mercoledì 1 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "La La Land" (Musical/Commedia - 2017 - U.S.A. - 127' minuti) di Damien Chazelle. Cast attori: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Rosemarie DeWitt, John Legend, Sonoya Mizuno, Ana Flavia Gavlak. Trama del film: Mia è un’aspirante attrice, che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian, è un musicista jazz, che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte, che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione del film con date e orari delle proiezioni:

Giovedì 26 Gennaio: ore 21

Venerdì 27 Gennaio: ore 21

Sabato 28 Gennaio: due spettacoli alle ore 17.50 e alle ore 20

Domenica 29 Gennaio: quattro spettacoli alle ore 14.30, alle ore 16.30, alle ore 18.50 e alle ore 21.15

Lunedì 30 Gennaio - Martedì 31 Gennaio - Mercoledì 1 Febbraio: unico spettacolo al giorno sempre alle ore 21

ELENCO CINEMA