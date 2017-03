"La Città Incantata": il film d'animazione più bello di sempre al Cinema Odeon

In occasione del festival di cultura nipponica "Haru No Kaze: Vento di Primavera" (17-26 marzo), lunedì 20 marzo alle 20.30 verrà proiettato il film di animazione "La Città Incantata” (Animazione - 2001 - Giappone - 125' minuti) presso la Saletta Lampertico del Cinema Odeon a Vicenza in corso Palladio 186. "La Città Incantata" (千と千尋の神隠し Sen to Chihiro no kamikakushi?, lett. "La sparizione causata dai kami di Sen e Chihiro") è un film d'animazione giapponese del 2001 scritto e diretto da Hayao Miyazaki, prodotto dallo Studio Ghibli e distribuito dalla Buena Vista. La pellicola è liberamente ispirato al romanzo fantastico "Il Meraviglioso Paese Oltre la Nebbia" della scrittrice Kashiwaba Sachiko. Acclamato all'unanimità dai critici, è considerato uno dei migliori film degli anni 2000 e della storia. "La Città Incantata" vinse l'Orso d'oro al Festival di Berlino nel 2002 e l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2003. Il film è in lingua italiana. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Trama del film: narra le avventure di Chihiro, una bambina di dieci anni, che si introduce senza rendersene conto, insieme ai genitori, in una città incantata abitata da spiriti. Qui i genitori della bambina vengono trasformati in maiali dalla potente maga Yubaba e la piccola protagonista decide di rimanere nel regno fatato per tentare di liberarli. Miyazaki ha messo insieme lo spirituale, il fantastico e il realistico in modo magistrale e straordinario. I critici concordano unanimamente sul fatto che "La Città Incantata" sia il capolavoro del cineasta nippponico oltre ad essere il film di animazione più bello di tutti i tempi. E' diventato il più grande film di successo della storia del Giappone, incassando circa 330 milioni di dollari in tutto il mondo. Superò addirittura Titanic (allora in cima alle classifiche di vendita) ai box-office giapponesi e fu il lungometraggio, che più ha guadagnato nella storia, con un totale di 30,4 miliardi di euro.

