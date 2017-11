"La Bisbetica Domata" di Shakespeare: balletto live dal Bolshoi al The Space

Domenica 26 novembre per la rassegna Extra "The Space Cinema" di Torri di Quartesolo proietterà il balletto "La Bisbetica Domata", ispirato alla celebre commedia di William Shakespeare, interpretata dal corpo di ballo del Teatro Bolshoi di Mosca, con la coreografia di Jean-Christophe Maillot e la musica di Dmitri Shostakovich.

Una meravigliosa produzione in cui i primi ballerini Ekaterina Krysanova e Vladislav Lantratov si scontrano e si sfidano nella trasposizione della vicenda, che vede protagonista Katharina, donna che – nonostante la volontà del padre Battista di vederla sposata – non crede possa esistere un uomo alla sua altezza. Tutto cambia quando incontra Petruccio, uomo scorbutico come lei: le due forze della natura si accendono in un inaspettato ed esplosivo incontro.

Lo spettacolo sarà proiettato anche nei The Space di Cerro Maggiore (Milano), Corciano (Perugia), Quartucciu (Cagliari), Roma Moderno, Roma Parco de’ Medici, Trieste e Vimercate (Monza e Brianza) nell’ambito delle matinée delle 11.

ELENCO CINEMA