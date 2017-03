"La Bella e la Bestia": remake fantasy della fiaba storica al "Charlie Chaplin"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DAL 16 AL 22 MARZO

Da giovedì 16 a mercoledì 22 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "La Bella e la Bestia" (Fantasy/Romantico - 2017 - U.S.A. - 129' minuti) di Bill Condon. Scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, il film è un remake live action dell'omonimo film d'animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Cast attori: Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens, Emma Thompson, Josh Gad, Gugu Mbatha-Raw, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, Kevin Kline, Audra McDonald, Hattie Morahan, Adrian Schiller, Chris Andrew Mellon. Trama: il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente, che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Giovedì 16 Marzo: unico spettacolo in 2D alle ore 21

Venerdì 17 e Sabato 18 Marzo: unico spettacolo in 3D alle 17.30 (solo il sabato) - due spettacoli in 2D sempre alle ore 19.30 e alle ore 21.45

Domenica 19 Marzo: unico spettacolo in 3D alle ore 21.30 - tre spettacoli in 2D alle ore 14.50, alle ore 17.10 e alle ore 19.30

Lunedì 20, Martedì 21 e Mercoledì 22 Marzo: unico spettacolo in 2D sempre alle ore 21

ELENCO CINEMA