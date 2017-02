"La Battaglia di Hacksaw Ridge": il nuovo film di Mel Gibson al Charlie Chaplin

LA PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 14 AL 22 FEBBRAIO

Da giovedì 16 a mercoledì 22 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "La Battaglia di Hacksaw Ridge" (Azione/Drammatico - 2016 - U.S.A./Australia - 139' minuti) di Mel Gibson. Cast attori: Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer, Rachel Griffiths, Milo Gibson, Hugo Weaving, Luke Bracey, Richard Roxburgh, Nathaniel Buzolic. Trama del film: durante la Seconda Guerra Mondiale, Desmond Doss, un medico dell'esercito americano si rifiuta di ammazzare delle persone. L’uomo, un obiettore di coscienza, che rifiuta l’uso delle armi, riuscirà ad ottenere il permesso di andare sul campo di battaglia a mani nude. Sarà insignito della Medaglia d’Onore dal Presidente Harry S.Truman per aver salvato da solo con le proprie forze più di 75 compagni durante la brutale battaglia di Okinawa nel corso del secondo conflitto mondiale. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Giovedì 16 Febbraio: unico spettacolo alle ore 21.15

Venerdì 17 Febbraio: unico spettacolo alle ore 21.40

Sabato 18 Febbraio: unico spettacolo alle ore 21.40

Domenica 19 Febbraio: due spettacoli alle ore 18.30 e alle ore 21

Lunedì 20, Martedì 21, Mercoledì 22 Febbraio: unico spettacolo sempre alle ore 21

