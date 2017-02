"L'Ora Legale": il nuovo film di Ficarra e Picone al Charlie Chaplin

PROGRAMMAZIONE AL CHARLIE CHAPLIN CINEMAS DI ARZIGNANO DAL 1 AL 9 FEBBRAIO

Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "L'Ora Legale" (Commedia - 2017 - Italia - 90' minuti) di e con Salvatore Ficarra e Valentino Picone insieme alla partecipazione straordinaria di Leo Gullotta e Tony Sperandeo. Cast attori: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Antonio Catania, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D’Anna, Francesco Benigno, Alessandro Roja. Trama del film: in un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica. I due protagonisti Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi, mentre il candido Valentino scende in campo a fianco dell'outsider Natoli, a cui è legato, come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in quanto cognato. Al di là della rivalità entrambi mirano ad ottenere un “favore”, che potrebbe cambiare la loro vita: un gazebo per il piccolo chiosco di bibite posto nella piazza principale del paese. Il popolo vive in un perenne stato di precarietà e di illegalità. A poche ore dal voto, però, arriverà il fato, il destino a dare al popolo la forza di reagire, consentendo ai cittadini uno scatto d'orgoglio che li porterà a ribaltare alle urne tutti i sondaggi pre elettorali. Pierpaolo Natoli verrà eletto a furor di popolo e con lui verrà eletta la legalità. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione del film con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 3 Febbraio: ore 19.45

Sabato 4 Febbraio: ore 19.45

Domenica 5 Febbraio: ore 14.45

