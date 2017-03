"Kong Skull Island": secondo capitolo della saga Godzilla al "Charlie Chaplin"

LA PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DAL 10 AL 15 MARZO

Da venerdì 10 a mercoledì 15 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Kong Skull Island" (Azione/Fantastico/Avventura - 2017 - U.S.A. - 118' minuti) di Jordan Vogt-Roberts con Brie Larson e Tom Hiddleston anche in versione 3D (sabato e domenica). È il reboot del franchise di King Kong e secondo capitolo della serie MonsterVerse, iniziata con Godzilla (2014) e che proseguirà con Godzilla: King of Monsters (2019) e Godzilla vs. Kong (2020). Cast attori: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Toby Kebbell, Eugene Cordero. Trama: un gruppo eterogeneo di scienziati, soldati ed esploratori si avventura nelle profondità di una mitica e sperduta isola del Pacifico, tanto pericolosa quanto affascinante. Al di là di ogni loro aspettativa, la squadra procede inconsapevole di entrare nel dominio del potente Kong, innescando la battaglia finale tra uomo e natura. Nel momento in cui la loro missione di scoperta diventa una lotta per la sopravvivenza, dovranno combattere per sfuggire da un Paradiso primordiale dove gli uomini non sono contemplati. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 10 Marzo: unico spettacolo in 2D alle ore 21.40

Sabato 11 Marzo: unico spettacolo in 3D alle 19.45 - unico spettacolo in 2D alle 22.20

Domenica 12 Marzo: tre spettacoli in 2D alle 14.40, alle ore 17 e alle ore 19.15 - unico spettacolo in 3D alle 21.30

Lunedì 14, Martedì 14, Mercoledì 15 Marzo: unico spettacolo in 2D sempre alle ore 21.30

