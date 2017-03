"John Wick 2": il sequel del thriller con Keanu Reeves al "Charlie Chaplin"

PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DAL 16 AL 22 MARZO

Da giovedì 16 a mercoledì 22 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "John Wick 2" (Thriller/Azione - 2017 - U.S.A. - 122' minuti) di Chad Stahelski. La pellicola, scritta da Derek Kolstad e interpretata dall'attore protagonista Keanu Reeves insieme agli italiani Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini, è il sequel di John Wick, uscito nel 2014. Cast attori: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Bridget Moynahan, Ruby Rose, Ian McShane, Claudia Gerini, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo, Peter Serafinowicz, Thomas Sadoski, David Patrick Kelly, Common. Trama: il sicario John Wick, è costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio, che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Giovedì 16 Marzo: unico spettacolo alle ore 21.40

Venerdì 17 e Sabato 18 Marzo: unico spettacolo alle ore 22.15

Domenica 19 Marzo: tre spettacoli alle ore 14.40, alle ore 19.20 e alle ore 21.40

Martedì 21 e Mercoledì 22 Marzo: unico spettacolo sempre alle ore 21.30

