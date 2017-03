"Jackie" con Natalie Portman al Cinema Busnelli di Dueville

Mercoledì 8 marzo alle 21, giovedì 9 marzo alle 15.30 e alle 20.30, domenica 12 marzo alle 20 il Cinema Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 proietterà il film "Jackie" (Biografico/Drammatico - 2016 - U.S.A./Cile - 99' minuti) di Pablo Larraín con l'attrice protagonista Natalie Portman. ALtri attori: Peter Sarsgaard, John Hurt. Trama del film: si svolge nei quattro giorni intercorsi tra l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy e il giorno del suo funerale. La storia si concentra sul conflitto tra la ex First Lady Jackie Kennedy impegnata a dare l’ultimo saluto al marito e il neo presidente Lyndon Johnson, il cui unico scopo è quello di affermare la propria leadership, facendo il suo ingresso alla Casa Bianca il più presto possibile. Prezzi: 4 euro ridotto - 5 euro intero. Per informazioni: 0444.592225 - 345.7079215 - info@dedalofurioso.it.

