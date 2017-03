"Inside The Cinema": luoghi, autori e film girati nel vicentino a Schio

Serata monografica - evento dedicata all'analisi dei principali film realizzati sul territorio vicentino, con un'approfondimento sugli autori e i luoghi che hanno fatto da sfondo ad importanti produzioni italiane o straniere. Si inizierà con un breve excursus sui documentari prodotti dall'Istituto Luce con protagonisti i comuni di Schio, Thiene e Vicenza. Si approfondirà, poi il capolavoro di Luchino Visconti, Senso (1954) girato in parte a Lugo di Vicenza presso la Villa Godi Malinverni, le pellicole a sfondo storico ambientate sull'altopiano di Asiago come: Uomini contro (1970) di Francesco Rosi, Piccolo Alpino (1940) di Oreste Biancoli e Ebbrezza del cielo (1940) di Giorgio Ferroni. Per proseguire con varie produzioni italiane e internazionali ambientate in molte ville palladiane vicentine come: Don Giovanni (1976) di Joseph Losey, Un tranquillo posto di campagna (1968) di Elio Petri girato a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, e molti altri. Si concluderà l'incontro analizzando alcuni film realizzati nel centro storico di Vicenza come: Il comune senso del pudore (1976), Il commissario Pepe (1968), La Madama (1976), Casanova (2003), Il prete bello (1988), Casanova '70 (1965). Un modo per conoscere in maniera leggera il proprio territorio da un punto di vista diverso e inusuale. Saranno proiettati dei rari spezzoni di film di difficile reperimento, ritrovati dopo numerose ricerche tra collezionisti italiani, stranieri e cineteche. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria per disponibilità ridotta posti a sedere: mattiaberaldo88@gmail.com.

