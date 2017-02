"In Guerra Per Amore" con Pif al Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO AMGGIORE DAL 2 AL 12 FEBBRAIO

Giovedì 9 febbraio alle 21 il Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 proietterà per il ciclo di appuntamenti del Cineforum "I Volti del Destino" il film "In Guerra Per Amore" (Commedia/Drammatico/Sentimentale - 2016 - Italia - 99' minuti) di e con l'attore Pif. Attori e personaggi interpretati: Pif (Arturo Giammarresi) - Miriam Leone (Flora Guarneri) - Andrea Di Stefano (Philip Catelli) - Stella Egitto (Teresa) - Vincent Riotta (James Maone) - Maurizio Marchetti (Don Calo’) - Sergio Vespertino (Saro) - Maurizio Bologna (Mimmo) - Antonello Puglisi (Agostino) - Samuele Segreto (Sebastiano) - Mario Pupella (Don Tano) - Orazio Stracuzzi (Zio Alfredo). Trama del film: a New York nel 1943 Arturo Giammarresi (Pif), palermitano trapiantato in America, sogna di sposare la bella conterranea Flora, ma lei è già promessa a Carmelo, figlio del braccio destro di Lucky Luciano. L'unico modo per ottenere la mano di Flora è quello di chiederla direttamente al padre della donna, rimasto in Sicilia. E siccome anche gli Alleati stanno per sbarcare in Trinacria, Arturo si arruola nell'esercito americano e approda nel paesino di Crisafull,i dove comandano, in ordine sparso, la Madonna, il Duce, il boss locale Don Calò e un pugno di gerarchi fascisti. I destini di Arturo si incroceranno con quelli degli abitanti di Crisafulli e soprattutto di un tenente dell'esercito yankee, l'italoamericano Philip Chiamparino, entrato in guerra per amore del suo paese e dotato di un senso alto dell'onore. Prezzi: gratuito per bambini fino ai 3 anni; ridotto (meno di 9 anni) a 3 euro; intero (dai 9 nove anni in su) a 5 euro. Infoline: 0444.696044.

