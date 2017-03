"Il Ritorno" Leone d'Oro 2003: riflessioni culturali a Schio

Lunedì 6 marzo alle 20.30 a Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pasubio 52 è in programma il secondo incontro della rassegna culturale "Close Up" con l'approfondimento e il commento di Silvia Casa su alcune sequenze di supporto tratte dal film "Il Ritorno" (Drammatico - 2003 - Russia - 105' minuti) di Andrey Zvyagintsev, che vinse il Premio Leone d'Oro alla 60ª Mostra Cinematografica di Venezia. Gli appuntamenti sono organizzati dall'Informagiovani di Schio come "messa a fuoco" con riflessioni sui temi del viaggio e del lavoro. Ingresso libero.

Trama del film: due giovani fratelli, Vanja e Andrej, sono molto attaccati l'uno all'altro, forse per sopperire alle difficoltà di un'infanzia vissuta senza padre. L'improvviso ritorno del genitore dopo dodici anni di assenza scuote le esistenze dei due ragazzini. Con il riluttante assenso della madre Vanja e Andrej si imbarcano in quella che credono essere una vacanza di pesca con il taciturno e misterioso genitore, dove scopriranno la verità. La pellicola è stata realizzata con un budget di 400 mila dollari (incassandone 4 milioni e 400 mila) con le riprese girate tra il Lago Ladoga ed il Golfo di Finlandia nell'estate del 2002.

