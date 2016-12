Il nuovo film di Natale: "Oceania" al "Charlie Chaplin Cinemas"

LA PROGRAMMAZIONE DI NATALE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO

Da giovedì 22 a mercoledì 28 dicembre il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il nuovo film di Natale "Oceania" (Animazione - 2016 - 103' minuti), prodotto dalla Walt Disney, per la regia di Ron Clements e John Musker con le voci di Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Chiara Grispo, Rocco Hunt e Sergio Sylvestre. Sono in programma ben 9 visioni nell'arco della settimana natalizia: una il giovedì e il venerdì in 2D; una in 3D alle 17.40 e una in 2D alle 20 il sabato; due alle 15 e alle 17 in 2D e due alle 14.45 e 19.15 in 3D alla domenica e al lunedì; una alle 19.40 il mratedì e mercoledì. Trama del film: una vivace adolescente di nome Vaiana s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui, che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l’oceano in un viaggio pieno d’azione, che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e lungo il percorso Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati e troverà l’unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità. Prezzi: da lunedì a giovedì ingresso a 5.50 euro per le visioni normali in 2D e 7.50 euro per il 3D (escluso festivi, prefestivi e prime visioni).

Date e orari delle proiezioni:

Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre: unico spettacolo in 2D alle 19.40

Sabato 24 dicembre: primo spettacolo in 3D alle 17.40 e secondo spettacolo in 2D alle 20

Domenica 25 e lunedì 26 dicembre: due spettacoli in 2D alle 15 e alle 17 - due spettacoli in 3D alle 14.45 e alle 19.15

Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre: unico spettacolo in 2D alle 19.40

