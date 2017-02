"Il Monellone": omaggio a Charlie Chaplin al Cinema Odeon di Vicenza

Lunedì 3 Aprile alle 20.30 presso il Cinema Odeon di Vicenza in corso Palladio 176 per la sezione "Ultravisioni" del I° Biennale Internazionale del Cortometraggio (vedi programma) verrà proiettato "Il Monellone" di Guido Anelli. Attraverso il linguaggio del cinema comico muto, lo "short film" racconta le vicende del “monello” Charlie Chaplin, che diventato grande cerca di inserirsi nella società di fine millennio. Il video del cortometraggio su: www.youtube.com/watch?v=LvSjlcJFzGs. Interverranno l'attore Fulvio Falzarano, il regista Guido Anelli, l'attore Gianfelice Imparato, l'attore Flavio Bonacci e l'attrice Daniela Piperno. Ingresso libero. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggiovicenza.it - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it

