"Il GGG: ll Grande Gigante Gentile": l'ultimo capolavoro di Spielberg al "Charlie Chaplin"

PONTE DELL'EPIFANIA: GLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

TUTTI GI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da martedì 3 a domenica 8 gennaio 2017 il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" (programmazione per l'Epifania) di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Il GGG: ll Grande Gigante Gentile" (Avventura/Fantastico - 2016 - 117' minuti) di Steven Spielberg. Cast Attori: Rebecca Hall, Bill Hader, Mark Rylance, Jemaine Clement, Matt Frewer, Penelope Wilton, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Ruby Barnhill, Haig Sutherland. Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti, che si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG, che è vegetariano, rapisce la bambina Sophie, che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare la Regina d’Inghilterra dell’imminente minaccia e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte. Prezzi: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); dal venerdì alla domenica 7.50 euro intero e 5.50 ridotto in 2D - 9.50 euro intero e 7.50 euro ridotto in 3D.

Date e orari delle proieizioni:

Martedì 3 gennaio: unico spettacolo alle ore 19.30

Mercoledì 4 gennaio: unico spettacolo alle ore 19.30

Giovedì 5 gennaio: unico spettacolo alle ore 19.45

Venerdì 6 gennaio: due spettacoli alle ore 14.45 e alle ore 19

Sabato 7 gennaio: unico spettacolo alle ore 19.45

Domenica 8 gennaio: due spettacoli alle ore 14.45 e alle ore 19

ELENCO CINEMA