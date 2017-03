"Il Diritto di Contare" con Kevin Costner al "Charlie Chaplin Cinemas"

LA PROGRAMMAZIONE AL "CHARLIE CHAPLIN CINEMAS" DI ARZIGNANO DAL 10 AL 15 MARZO

Da venerdì 10 a mercoledì 15 marzo il multisala "Charlie Chaplin Cinemas" di Arzignano in via Campo Marzio 14 proietterà il film "Il Diritto di Contare" (Biografico/Drammatico - 2016 - U.S.A. - 127' minuti) di Theodore Melfi con Kevin Costner e Octavia Spencer. Cast attori: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn, Olek Krupa, Ariana Neal, Saniyya Sidney, Zani Jones Mbayise. Trama del film: l’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne afroamericane, che alla NASA lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la "Corsa allo Spazio", galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere, superando ogni forma di barriera, sono state un modello d’ispirazione per generazioni. Biglietti: dal lunedì al giovedì 5.50 euro in 2D e 7.50 euro in 3D (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni); da venerdì a domenica 7.50 euro intero - 5.50 euro ridotto in 2D e 9.50 euro intero - 7.50 euro ridotto in 3D. Supplemento occhialini per il 3D: 1.50 euro. Infoline: 0444.670183.

La programmazione completa con date e orari delle proiezioni:

Venerdì 10 Marzo: unico spettacolo alle ore 21

Sabato 11 Marzo: due spettacoli alle ore 20 e alle ore 22

Domenica 12 Marzo: tre spettacoli alle ore 15.40, alle ore 18.10 e alle ore 20.40

Lunedì 14, Martedì 14, Mercoledì 15 Marzo: unico spettacolo sempre alle ore 21

