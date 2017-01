"Il Cliente": miglior sceneggiatura Festival di Cannes all'Araceli di Vicenza

Da mercoledì 18 a domenica 22 gennaio il Cinema Araceli di Vicenza in Borgo Scroffa 20 (zona San Bortolo) proietterà il film "Il Cliente" (Drammatico - Iran - 2016 - 124 minuti) di Asghar Farhadi. Cast attori: Shahab Hosseini (Emad Etesami) - Taraneh Alidoosti (Raana Etesami) - Babak Karimi (Babak) - Mehdi Koushki (Siavash) - Farid Sajjadi Hosseini (Nasser) - Emad Emami (Alì). Trama del film: Emad e Rana sono due coniugi costretti ad abbandonare il proprio appartamento a Teheran, la capitale dell'Iran, a causa di un cedimento strutturale dell’'edificio. Si trovano così a dover cercare una nuova abitazione e vengono aiutati nella ricerca da un collega della compagnia teatrale in cui i due recitano da protagonisti di “"Morte di un commesso viaggiatore"” di Arthur Miller. La nuova casa era abitata da una prostituta e un giorno Rana, essendo sola, apre la porta (convinta che si tratti del marito) a uno dei clienti, che la aggredisce. Da quel momento Emad vuole vendicarsi e inizia una ricerca dell'’uomo, in cui non vuole coinvolgere la polizia. Rana fa di tutto per dimenticare l'accaduto e il modo diverso di affrontare il problema mette in crisi la coppia. La pellicola originale ha ootenuto molti riconoscimenti: al Festival di Cannes 2016 il "Prix du scénario" per la miglior sceneggiatura al regista Asghar Farhadi e il "Prix d'interprétation masculine" come migliore interpretazione maschile all'attore protagonista Shahab Hosseini; al National Board of Review Awards 2016 premio come "Migliori cinque film stranieri" e "Miglior film straniero". Biglietti: 6 euro intero - 5 euro ridotto.

Date e orari delle proiezioni:

Mercoledì 18 Gennaio: ore 18.30

Giovedì 19 Gennaio: ore 21

Venerdì 20 Gennaio: ore 18.30

Sabato 21 Gennaio: ore 18.30

Domenica 22 Gennaio: due spettacoli alle ore 16 e alle ore 21

