"I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta" al Cinema Campana di Marano Vicentino

TOP 5 PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

EVENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Per il weekend di Pasqua, domenica 16 aprile alle 17 e lunedì 17 aprile alle 15 e alle 17 il Cinema Campana di Marano Vicentino in via Vittorio Veneto 2 proietterà il film "I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta" (Animazione/Fantastico - 2017 - U.S.A. - 90' minuti) di Kelly Asbury con le voci di Cristina D'Avena, Gianni Musy, Fiamma Izzo, Fabrizio Mazzotta, Roberto Gammino, Marco Mete. Per informazioni: 0445.560719 - info@cinemacampana.org.

TRAMA: una mappa misteriosa spinge Puffetta e i suoi migliori amici Puffi (Quattrocchi, Tontolone e Forzuto) a una corsa emozionante e piena di suspence attraverso la Foresta Segreta, un luogo popolato da creature magiche, per trovare un villaggio perduto prima che ci arrivi il perfido Gargamella. Intraprendendo questo viaggio spericolato, ricco di azione e insidie, gli amici blu si ritroveranno a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffi.

Date e orari delle proiezioni:

Domenica 16 aprile: unico spettacolo alle ore 17

Lunedì 17 aprile: due spettacoli alle ore 15 e alle ore 17

