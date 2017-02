"I Nostri Ragazzi" con Alessandro Gassmann a Thiene

Martedì 7 marzo alle 20 verrà proiettato all'Auditorium Fonato di Thiene per la rassegna "Cinema e Psicoanalisi 2017" (vedi programma) il film "I Nostri Ragazzi" (Drammatico - 2014 - Italia - 92' minuti) di Ivano De Matteo con Alessandro Gassmann, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio e Barbora Bobuľová più Rosabell Laurenti Sellers e Jacopo Olmo Antinori. La pellicola, liberamente ispirato al libro "La Cena" di Herman Koch, è stato selezionato per la 71° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione "Venice Days" Giornate degli autori. Trama: Massimo e Paolo sono due fratelli assai diversi: il primo avvocato di grido e l'altro pediatra in un ospedale. Anche le loro rispettive mogli sono assai differenti e spesso ostili fra loro. Ogni mese, da parecchi anni, si incontrano in un lussuoso ristorante, dove dialogano del più e del meno. La loro routine viene spezzata da un video ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, che mostra due ragazzi, molto simili ai loro rispettivi figli, aggredire a calci e pugni una senzatetto. L'associazione è immediata in quanto quella sera erano tornati entrambi da una festa un po' brilli. L'equilibrio delle due famiglie, in seguito a questa scoperta, va in frantumi tra verità non dette o dette a metà. Un evento tragico sta per abbattersi sulle due famiglie, e sia i fratelli che le rispettive mogli avranno visioni molto differenti su come procedere.

ELENCO CINEMA