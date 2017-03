I Mille Volti delle Donne: "The Help" al "Vicenza Time Cafè"

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, venerdì 10 marzo alle 20.30 presso il "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contra’ Mure Porta Nova 28 si terrà la proiezione di alcune sequenze del film "The Help" (Drammatico/Romantico - 2011 - U.S.A./Emirati Arabi Uniti/India - 146' minuti) di Tate Taylor, nell’ambito della rassegna "I Mille Volti delle Donne". Introdurrà la serata Veronica Grillo. L’evento è a cura dell’associazione Città delle donne. Ingresso libero.

THE HELP: Cast attrici: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Octavia Spencer. Il soggetto del film è tratto dal romanzo "L'Aiuto" (2009) di Kathryn Stockett, amica d'infanzia del regista e sceneggiatore Tate Taylor. La pellicola ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali spicca il Premio Oscar ad Octavia Spencer come miglior attrice non protagonista. Il film si è rivelato subito un successo negli Stati Uniti, paese in cui ha incassato più di 160 milioni di dollari. Non ha riscosso lo stesso successo nel resto del mondo, dove ha incassato circa 40 milioni di dollari.

TRAMA DEL FILM: a Jackson nel Mississippi (Stati Uniti d'America) nel 1963 Eugenia Phelan, detta Skeeter, è una giovane ragazza bianca che, dopo aver conseguito la laurea, torna a casa dai suoi genitori, facoltosi proprietari terrieri. Diversamente dalle sue coetanee, ormai sposate e dedite completamente alla famiglia, Skeeter ha come primo obiettivo la sua realizzazione lavorativa. Per questo si concentra sul piccolo lavoro che ottiene presso un quotidiano della città, cercando intanto di intraprendere un progetto editoriale con un'importante casa editrice di New York, nella quale l'influente Miss Stein è disposta a darle un appoggio migliore. Skeeter si guarda attorno e trova sempre più anacronistica la situazione dello stato del Mississippi, profondamente caratterizzato da segregazione e razzismo. A Jackson molte donne afroamericane lavorano come domestiche presso le famiglie bianche benestanti e sono costrette a subire umiliazioni e trattamenti discriminatori, come quello di mangiare utilizzando stoviglie proprie e stando ben lontane dal tavolo dove tutta la famiglia si serve. Aibileen Clark è una donna afro-americana che ha passato la maggior parte della sua vita a crescere i figli dei bianchi e che da poco tempo ha perso il suo unico figlio a causa di un incidente sul lavoro senza che nessuno soccorresse il giovane: lavora presso l'immatura Elizabeth ed il suo compito principale è quello di badare alla sua bambina, della quale ormai è praticamente la vera mamma. Minny Jackson è anche lei una domestica, dal carattere particolarmente spinoso, sposata ad un uomo violento e madre di cinque figli. Skeeter, per il suo progetto editoriale, pensa che possa essere originale e interessante raccontare la condizione di queste domestiche di colore, proprio dal loro punto di vista.

