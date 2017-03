I Mille Volti delle Donne: "Senso" con Alida Valli al "Vicenza Time Cafè"

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Come evento colaterale alla Festa della Donna, venerdì 17 marzo alle 20.30 al "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contra’ Mure Porta Nova 28, nell’ambito della rassegna "I Mille Volti delle Donne" si terrà la proiezione di alcune sequenze del film "Senso" (Drammatico/Storico - 1954 - Italia - 115' minuti) di Luchino Visconti con gli attori protagonisti Farley Granger e Alida Valli. Introdurrà la conversazione Alfeo Foletto. L’iniziativa a cura dell’associazione "Città delle Donne" è a ingresso libero. Per informazioni: cittadelledonne@gmail.com.

TRAMA DEL FILM: Venezia, 27 maggio 1866, vigilia della terza guerra di Indipendenza. La voce fuori campo della contessa Livia Serpieri racconta una vicenda iniziata quando, durante una rappresentazione del "Trovatore" alla Fenice, i sostenitori della riunione del Veneto all'Italia lanciano dei volantini antiaustriaci. Dagli incidenti che ne seguono nasce uno scontro verbale tra il nobile Roberto Ussoni, fervente filoitaliano, e il tenente dell'esercito austriaco Franz Mahler, con conseguente sfida a duello. Livia, presente a teatro, cugina di Ussoni e favorevole alla causa italiana benché sposata a un nobile veneto filo austriaco, chiede di essere presentata a Mahler e cerca di convincerlo a rinunciare al duello, temendo per le sorti del cugino. Ma Ussoni viene arrestato e condannato all'esilio. Quando Livia si reca a salutarlo al Comando Austriaco, incontra nuovamente Franz Mahler. Sempre più coinvolta dalla personalità dell'uomo, percorre assieme a lui le calli veneziane deserte per il coprifuoco. La loro lunga passeggiata dura l'intera notte e la donna si innamora perdutamente dell'ufficiale. Inizia così una travolgente e sensuale relazione, fatta di appuntamenti in camere a pagamento e di incontri clandestini, sino a quando lui scompare, gettandola nella disperazione e inducendola, incurante dello scandalo, a cercarlo invano affannosamente per tutta Venezia.

