I Mille Volti delle Donne: "Ossessione" di Luchino Visconti al "Vicenza Time Cafè"

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Come evento collaterale alla Festa della Donna, venerdì 24 marzo alle 20.30 al "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contra’ Mure Porta Nova 28, nell’ambito della rassegna "I Mille Volti delle Donne" saranno proiettate alcune sequenze del film "Ossessione" (Drammatico - 1943 - Italia - 143' minuti) di Luchino Visconti, liberamente ispirato al romanzo "Il Postino Suona Sempre Due Volte" di James M. Cain. Introdurrà la conversazione Maria Concetta Pinto. L’iniziativa, a cura dell’associazione Città delle Donne, è a ingresso libero. Per informazioni: cittadelledonne@gmail.com.

OSSESSIONE: è considerato, insieme a "I bambini ci guardano" e "4 passi fra le nuvole", il film che segna la nascita del filone neorealista del cinema italiano per l'ambientazione e per la forza espressiva e la carnalità delle scene passionali tra Massimo Girotti e Clara Calamai, che rompono con la tradizione calligrafica del cinema italiano durante il fascismo. "Ossessione” è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, che è nata con lo scopo di segnalare "100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978.

TRAMA DEL FILM: il vagabondo Gino Costa si ferma presso un ristoro per viaggiatori nella bassa padana, divenendo l'amante di Giovanna, moglie dell'ignaro Giuseppe, proprietario dello spaccio. Gino non sopporta questa situazione e propone alla donna di fuggire con lui. Giovanna rifiuta e lui parte per Ancona, che lo attira per la presenza del porto: spera di imbarcarsi e di lasciarsi alle spalle la storia appena conclusa. Durante il viaggio per Ancona fa amicizia con un girovago detto lo spagnolo. Gino non si imbarca più, ma trova lavoro con il suo nuovo amico alla fiera di maggio; una nuova vita sembra iniziata. Durante i giorni di fiera, Gino incontra però ancora Giovanna e il marito, che era giunto ad Ancona per partecipare a un concorso canoro. I due ex amanti immediatamente ristabiliscono il loro legame e, anzi, decidono di uccidere Giuseppe attraverso la simulazione di un incidente stradale. Mettono in atto presto il loro piano, ma l'incidente insospettisce la polizia. Dopo il delitto la storia tra i due amanti diventa tesa: Giovanna riscuote l'assicurazione sulla vita del marito e riapre insieme a Gino la trattoria del marito. Gino, schiacciato dal rimorso e dalla delusione di una vita che sente rubata, la lascia e parte per Ferrara dove fa amicizia con Anita, una prostituta dolce e comprensiva. Rivede quindi nuovamente Giovanna, che gli dice di essere incinta; i due amanti cercano allora di fuggire, ma la macchina finisce fuori strada, Giovanna muore e Gino viene arrestato dalla polizia.

