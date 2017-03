I Cantori di Santomio: 50 anni di musica in un film a Malo

Domenica 5 marzo, nella sala prove del coro (Palazzo Corielli di Malo) la proiezione del documentario sulla vita del coro. Compiere 50 anni e sentirsi giovanissimi, con tanta voglia di continuare nella passione che li anima, e di rinnovarsi: I Cantori di Santomio nel 2017 festeggiano mezzo secolo di musica insieme e danno il via ad un anno straordinario con un primo appuntamento a Malo. Domenica 5 marzo, a partire dalle ore 16, nella sala prove del coro ospitata a Palazzo Corielli, si terranno le proiezioni di "Insieme per Cantare", il docu-film che racconta la passione dei Cantori, la loro storia e la visione del futuro. Ingresso libero, e senza orario, per tutti, dato che le proiezioni si ripeteranno fino alle ore 19, alternandosi a brindisi assieme ai cantori. Realizzato grazie ad un contributo del Comune di Malo, e con il sostegno di Cinzia Emme, il filmato è opera di Riccardo Vencato, che ne firma la regia per Wannaboo. "I cantori sono persone che amano trovarsi insieme per cantare" esordisce il Maestro del coro, Nicola Sella, raccontando la passione che lo ha spinto, 20 anni fa a raccogliere l'eredità del fondatore, Piergiorgio Righele, assumendo la direzione dell'ensemble. Il racconto della vita del coro si snoda attraverso le voci dei suoi componenti, tra ricordi, emozioni, pensieri, a comporre un'immagine caleidoscopica di una realtà dalle mille facce.

