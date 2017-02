I° Biennale Internazionale del Cortometraggio: 400 short film a Vicenza

Dal 3 al 13 aprile 2017 si terrà la I° Biennale Internazionale del Cortometraggio a Vicenza con le proiezioni per 10 giorni nelle sale del Cinema Odeon, Teatro Comunale, Cinema Primavera, Teatro Bixio, Multisala Roma e Anfiteatro del Museo della Guerra. Durante l'evento il capoluo berico si trasformerà in una "Agorà Cinematografica", in cui registi, produttori, attori e spettatori si troveranno assieme per condividere progetti, criticità e ambizioni sul futuro del cinema, partendo proprio dalle potenzialità del territorio. La rassegna sarà suddivisa in tre categorie: "Animazione per l’infanzia", "Corti sperimentali" e "Fiction" con una sezione dedicata ai cortometraggi prodotti dai Rai Cinema e una dedicata ai corti della Regione Veneta. Saranno in visione oltre 400 "short film" trai 3 i 30 minuti, provenienti dal tutto il mondo (titoli e sinossi dei cortometraggi su www.biennaledelcortometraggiovicenza.it/cortometraggi/index.html. Non solo opere contemporanee ma anche lavori poco conosciuti del passato animeranno la rassegna curata dal critico Luca Dal Molin, che porterà sul grande schermo i primi cortometraggi di 8 autori storici, come David Lynch, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard, Aki Kaurismaki, Jan Švankmajer, Marco Ferreri, Jean Vigo e Luchino Visconti (martedì 4 aprile alle 21 al Cinema Primavera). Le giornate della Biennale del Cortometraggio, che saranno in parte trasmesse su Sky Arte e Sky Cinema, porteranno inoltre a Vicenza degli ospiti speciali. Il 7 aprile Ninetto Davoli commenterà con il critico Valerio Caprara dei corti storici realizzati con Pier Paolo Pasolini. Il 10 aprile sarà la volta di Iaia Forte che presenterà i suoi primi corti interpretati sotto la direzione di Pappi Corsicato. Alessandro Haber e Vitaliano Trevisan incontreranno invece il pubblico dell’11 aprile. Non sono previsti premi o riconoscimenti in questa manifestazione, che è stata concepita per far incontrare il pubblico con il mondo del cinema breve, offrendo un’occasione di visibilità a opere poco fruite, ai loro autori e ai loro interpreti. Per l’occasione a partire dal 4 aprile ci sarà una mostra curata da Andrea Bruciati dal titolo "2010-2015. Notes on Italian Videoart". L'evento è presentato della Associazione Culturale IsArt con il patrocinio del comune di Vicenza, Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, Film Commission di Vicenza. Media Partner: RAI Cinema , Il Giornale Di Vicenza, Radio Vicenza. Entrata libera. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggiovicenza.org - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it

Il programma della rassegna cinematografica:

Lunedì 3 Aprile, per la sezione Ultravisioni, verrà proiettato "Il Monellone", cortometraggio del regista Guido Anelli in cui, attraverso il linguaggio del cinema comico muto, vengono raccontate le vicende del “monello” Chaplin, che diventato grande cerca di inserirsi nella società di fine millennio. Interverranno: l'attore Fulvio Falzarano, il regista Guido Anelli, l'attore Gianfelice Imparato, l'attore Flavio Bonacci e l'attrice Daniela Piperno.

Martedì 4 aprile - ore 21 - Cinema Primavera: "8 Autori in Corto" con gli "short film" di David Linch, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luch Godard, Luchino Visconti, Jean Vigo, Aki Kaurismaki, Marco Ferreri e Jan Svankmajer.

Venerdì 7 Aprile al Teatro Comunale, si terrà un incontro con l'attore Ninetto Davoli, che intervistato dal critico cinematografico Valerio Caprara, ci porterà alla scoperta dei primi cortometraggi realizzati dal regista e scrittore Pier Paolo Pasolini : La terra vista dalla luna e Che cosa sono le nuvole.

Sabato 8 aprile al Teatro Comunale “Manutenzione dei sogni omaggio a Federico Fellini” regia Maurizio Finotto con Ermanno Cavazzoni.

Domenica 9 Aprile : il giornalista e critico cinematografico Valerio Caprara incontrerà il regista Daniele Ciprì. Ospiti della Sezione Italia saranno l'attrice Iaia Forte e il regista Pappi Corsicato.

Lunedi 10 Aprile - ore 21: Alessandro Haber e Vitaliano Trevisan si incontrano al Cinema Odeon.

Martedi 12 Aprile - ore 21: La seconda parte della biennale sarà dedicata alla video arte: l’Art Zone. Saranno presenti gli artisti: Flavio Favelli, Elena Mazzi, Christian Jaccard, Diego Perrone, Yuri Ancarani e Luigi Ontani.

ELENCO CINEMA