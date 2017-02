"Her" di Spike Jonze: l'amore artificiale, mimesi o protesi? a Thiene

Martedì 7 febbraio alle 20 verrà proiettato il film "Her" ("Lei") di Spike Jonze presso l'Auditorium "Fonato" di Thiene in via Carlo Del Prete per il primo appuntamento con il ciclo di incontri "Cinema e psicoanalisi 2017". Il percorso della psicoanalisi dentro alcuni film a cura del dottor Guido Savio avrà come oggetto di riflessione il tema "L'Amore Artificiale: Mimesi o Protesi?". "Her" (Drammatico/Sentimentale/ Fantascienza - 2013 - U.S.A. - 126' minuti), che vede protagonista Joaquin Phoenix, si è aggiudicato il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. La pellicola descrive un futuro non troppo lontano, nel quale i computer hanno un ruolo di primissimo piano nella vita delle persone. Tuttavia l'uscita sul mercato di un nuovo sistema operativo provvisto di intelligenza artificiale, in grado perfino di apprendere ed elaborare emozioni, rivoluziona inaspettatamente il rapporto con la tecnologia. Ingresso libero. Per informazioni: Biblioteca Civica di Thiene 0445.804945.

