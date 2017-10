Halloween Horror Night: "La Notte della Streghe" al The Space Cinema

In occasione di Halloween, The Space Cinema di Torri di Quartesolo ha organizzato un originale ciclo di proiezioni a tema horror/thriller da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre.

Dopo l'anteprima di Saw Legacy con la Maratona di Halloween, giovedì 2 novembre alle 21.30 sarà proiettato il film "La Notte delle Streghe" (Horror - 1978 - U.S.A. 91') di John Carpenter. Cast: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Nancy Stephens, Charles Cyphers, Kyle Richards

LA NOTTE DELLE STREGHE. Michael Myers ha trascorso gli ultimi 15 anni all'interno di un manicomio, sotto la cura dello psichiatra infantile Sam Loomis, per avere ucciso la sorella. Il 30 ottobre 1978 Myers fugge e torna nella città natale, Haddonfield, trasformando la notte di Halloween in un incubo per tre giovani donne, tra cui Laurie Strode, ruolo che ha reso celebre l’esordiente Jamie Lee Curtis - soprannominata la "regina dell'urlo" e che l’anno prossima tornerà nel nuovo capitolo del franchise.

