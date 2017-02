Giornata sui filmaker veneti alla Biennale Internazionale del Cortometraggio

Giovedì 13 aprile alle 16 presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 è in programma un giornata dedicata ai filmaker veneti per la chiusura della "Biennale Internazionale del Cortometraggio" (vedi programma). Saranno presenti gli artisti: Flavio Favelli, Elena Mazzi, Christian Jaccard, Diego Perrone, Yuri Ancarani e Luigi Ontani. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale IsArt con il patrocinio del comune di Vicenza, Regione Veneto, Ministero dei Beni Culturali, Film Commission di Vicenza. Media Partner : RAI Cinema , Il Giornale Di Vicenza, Radio Vicenza. Entrata libera. Per informazioni e programma: info@biennaledelcortometraggio.it - www.biennaledelcortometraggiovicenza.it.

